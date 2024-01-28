Трамп назвал американцев сбившейся с пути нацией

Фото: Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американцы — нация, сбившаяся с пути, заявил бывший глава США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада. По его мнению, причина происходящего заключается в политике действующего президента Штатов Джо Байдена. Трансляцию выступления вел телеканал С-span.

Мы нация, которая просто сбилась с пути. Но мы не собираемся позволять этому ужасу продолжаться <...>. Байден представляет угрозу демократии по многим причинам. <...> Он некомпетентен, — сказал Трамп.

Также он подчеркнул, что предложения нынешней администрации США во главе с Джо Байденом не помогают остановить вторжение нелегальных мигрантов в Техасе. Граница страны похожа на «открытую рану», однако Байден не пытается исправить положение, отметил Трамп. При этом, по его словам, Вашингтон не скупится на помощь Киеву и отправляет ему миллиарды долларов.

По словам Трампа, «США умирают» из-за ситуации с нелегалами. Никогда раньше страна не оказывалась в таком положении и дальше ситуация станет только хуже, резюмировал экс-президент.

Ранее Байден заявил, что Трамп будет выдвинут в качестве основного кандидата на пост главы государства от Республиканской партии на грядущих выборах. По его словам, об этом свидетельствуют результаты праймериз, прошедших в штате Нью-Гэмпшир. Байден подчеркнул, что на выборах 2024 года ставки будут высоки как никогда.