Трамп назвал 1332 причины для дружбы с Россией Трамп назвал сотни российских ядерных боеголовок причиной для дружбы с Москвой

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп призвал американцев помнить о российских ядерных боеголовках, назвав их веской причиной для того, чтобы ладить с РФ. Телеканал CNN опубликовал отрывок из аудиокниги журналиста Боба Вудворда «The Trump Tapes», в котором бывший глава Белого дома рассуждает об отношениях с Москвой.

Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки, — заявил Трамп в беседе с Вудвордом.

По информации телеканала, на протяжении всей аудиокниги, которая состоит из отрывков интервью Трампа редактору газеты The Washington Post, политик рассказывает об отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, экс-глава США критикует расследование ФБР о якобы вмешательстве России в президентскую гонку Соединенных Штатов Америки в 2020 году. Трамп считает, что действия американских спецслужб лишили его шансов на улучшение отношений между двумя странами.

Мне нравится Путин. Наши отношения должны быть очень хорошими. Я проводил кампанию за то, чтобы ладить с Россией, Китаем и другими странами, — добавил Трамп.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что риск глобальной ядерной катастрофы достиг пиковой отметки за последние 60 лет. Высказывание бизнесмена, которое он опубликовал в преддверии годовщины Карибского кризиса, стало ответом на сообщения об учениях сил ядерного сдерживания НАТО. В ходе маневров стратегические бомбардировщики Boeing B-52 пролетят над Бельгией, Великобританией и Северным морем.