Трамп настаивает на остановке подсчёта голосов в Джорджии

https://static.news.ru/photo/f237403e-1f00-11eb-8a88-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Julia Mineeva/imago-images.de/Global Look Press

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск в суд штата Джорджия, в котором содержится требование остановить подсчёт голосов. Причина не называется.

Об этом сообщает агентство Associated Press. Отмечается, что подобные иски штаб Трампа уже подал в штатах Мичиган и Пенсильвания. Там причиной было названо отсутствие доступа наблюдателей к отслеживанию подсчёта. Кроме того, сторонники Трампа настаивают на пересчёте голосов в штате Висконсин.

Пока Трамп проигрывает своему оппоненту Джо Байдену по числу выборщиков. По прогнозам американских СМИ, хозяин Белого дома заручился поддержкой только 214 выборщиков, у кандидата от демократов их уже 264. Байдену для общей победы достаточно «взять» Неваду (6 выборщиков), где он пока лидирует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава избиркома штата Висконсин Мегна Вулф ответила на требование Трампа пересчитать голоса. По её словам, подсчёт голосов в штате производился корректно, но опыт перерасчёта у них есть — подобная процедура была в 2016 году. Вулф добавила, что избирком готовит чиновников на местах на случай, если процедура вновь будет затребована.