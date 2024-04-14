Трамп нашел виновного в атаке Ирана на Израиль Трамп заявил, что атаки Ирана на Израиль связаны со слабостью США

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Израиль подвергся нападению со стороны Ирана, поскольку Соединенные Штаты показывают миру свою слабость, заявил бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания. По его словам, которые приводит Fox News, Вашингтон оказывает поддержку всем, кто находится в опасности.

Прямо сейчас они (жители Израиля. — NEWS.ru) подвергаются нападкам. Это потому, что мы проявляем большую слабость. Слабость, которую мы продемонстрировали, невероятна, и этого бы не произошло, если бы мы были у власти. Вы это знаете. Они это знают, и все это знают, — сказал Трамп.

Бывший американский лидер считает, что атаку Ирана можно было предотвратить. Трамп добавил, что в Вашингтоне молятся за жителей Израиля.

Ранее президент США Джо Байден решительно осудил атаку Ирана на Израиль. По его словам, удары наносились не только с иранской территории, но и из Ирака, Йемена и Сирии. Он подчеркнул, что в ходе удара Тегерана американские войска и объекты на Ближнем Востоке не пострадали. По словам Байдена, Израилю при содействии американской стороны удалось сбить почти все запущенные Ираном ракеты и беспилотники.