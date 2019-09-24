https://static.news.ru/photo/1f1de7a2-dee2-11e9-a7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

США никогда не ратифицируют Международный договор о торговле оружием. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на Генассамблее ООН.

При этом он заверил, что будет защищать право граждан своей страны на ношение оружия.

Ни при каких условиях США не позволят международным организациям нарушать права своих граждан, в том числе право на самооборону, — сказал лидер, его слова приводит РИА Новости .

Решение не ратифицировать договор о торговле оружием, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, президент Соединённых Штатов озвучил в апреле. Соответствующее распоряжение он направил Конгрессу. Решение Трампа подвергли критике в ООН и в Европейской внешнеполитической службе.

По состоянию на январь 2019 года документ подписали 130 государств, ратифицировали — 100, в том числе все члены Евросоюза. Россия и Китай не являются участниками договора.