Трамп наорал на 89-летнего медиамагната из-за сообщений о победе Байдена

https://static.news.ru/photo/2bd96686-1f3e-11eb-9931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп нервничает из-за перспективы потерпеть поражение на выборах главы государства. Он позволил себе сорваться на 89-летнего медиамагната Руперта Мердока, чей телеканал Fox News заранее сообщил о победе демократа Джо Байдена в Аризоне.

Как сообщает Vanity Fair, Трамп разозлился после того, как на сайте Fox News были опубликованы результаты голосования в штате Аризона. В этом штате действующий глава государства пока имеет шансы на победу, так как Байден там получил 50,7% голосов, а Трамп — 47,9%. При этом подсчитано 84% бюллетеней, соответственно, ситуация может измениться.

Стоит также заметить, что Аризона даёт кандидату 11 голосов выборщиков, что имеет ключевое значение на выборах. Для победы претенденту необходимо набрать в сумме 270 голосов выборщиков из разных штатов. FoxNews сообщает, что у Байдена их на данный момент 264, но здесь учитывается и Аризона. Без неё, соответственно, демократ имел бы 253 голоса. В свою очередь, Трамп пока что получил поддержку 214 выборщиков.

По данным источника, президент позвонил Мердоку по телефону и устроил скандал, требуя отобразить более достоверную, с его точки зрения, информацию. Мердок отказался. Здесь стоит заметить, что он в течение нескольких месяцев во всеуслышание заявлял о своей уверенности в победе Джо Байдена.

NEWS.ru сообщал, что Трамп подал иск о пересчёте голосов в штате Мичиган. Позже стало известно о его аналогичных намерениях в отношении Аризоны и Невады.