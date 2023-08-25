Трамп нанял еще одного адвоката Axios: Трамп взял адвоката с опытом защиты в делах о преступных организациях

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп нанял в команду своих юристов адвоката Стивена Сэдоу, имеющего опыт работы в делах, которые связаны с преступными организациями, сообщает интернет-портал Axios. По его данным, новый защитник потребовался политику для работы в суде штата Джорджия.

Новый адвокат Трампа для Джорджии имеет опыт в громких делах о преступных организациях, — отмечается в публикации.

Axios подчеркивает, что Сэдоу уже сопровождал Трампа, который 24 августа проходил процедуру ареста в тюрьме округа Фултон в Атланте. За адвоката говорит опыт участия в делах о мошенничестве, защите знаменитостей и «белых воротничков», хотя главной в его карьере называют работу в процессах о преступных организациях, схожих с нынешним обвинением против Трампа.

Большое жюри в Джорджии ранее предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Экс-президенту грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее Дональд Трамп назвал пародией на правосудие процедуру ареста, которую он прошел в тюрьме округа Фултон. По словам политика, он не сделал ничего дурного, а все возбужденные против него уголовные дела являются «вмешательством в выборы». На сайте тюрьмы Трамп фигурирует под номером P01135809. Согласно приведенным данным, его рост составляет 190 сантиметров, вес — около 97,5 килограмма.