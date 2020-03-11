https://static.news.ru/photo/62001638-6328-11ea-b74e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет устроить для американцев временные «налоговые каникулы». Они будут заключаться в освобождении граждан страны до конца 2020 года от налогов на заработную плату.

В Белом доме считают, что данная мера смягчит последствия распространения коронавируса. Об этом рассказал глава Национального экономического совета администрации Трампа Лоуренс Кадлоу, сообщает ТАСС.

По его словам, также на помощь государства смогут рассчитывать люди с неоплачиваемым отпуском по болезни. Готовится разрешение на отсрочку уплаты налогов для предприятий малого и среднего бизнеса и для некоторых неблагополучных отраслей и секторов экономики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему (ФРС) снизить ключевую ставку. Американский лидер охарактеризовал деятельность регулятора как жалкую и медлительную. При этом главу Федрезерва Джерома Пауэлла глава государства обвинил в том, что тот ранее резко повышал ставку, но медлил с её понижением. Однако теперь ФРС необходимо снизить ставку до уровня стран-конкурентов, подчеркнул Трамп.