https://static.news.ru/photo/b8453f00-6da0-11ea-9467-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме подтвердил информацию о том, что в ближайшее время планирует снять все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

По мнению американского лидера, закрытая страна может вызвать большие проблемы, чем те неприятности, с которыми США столкнулись сейчас.

Лекарство не должно быть хуже проблемы, — заявил политик.

Как передаёт Life, количество смертей, связанных с заражением COVID-19, в Штатах сравнительно невысоко, несмотря на высокую заболеваемость. На 35 тысяч инфицированных коронавирусом пациентов приходится около 500 летальных исходов.

Срок профилактических рекомендаций для жителей США истекает 31 марта. Сейчас Трамп и его помощники размышляют над вариантами действий после этой даты, писал NEWS.ru.