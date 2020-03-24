Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме подтвердил информацию о том, что в ближайшее время планирует снять все ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.
По мнению американского лидера, закрытая страна может вызвать большие проблемы, чем те неприятности, с которыми США столкнулись сейчас.
Лекарство не должно быть хуже проблемы, — заявил политик.
Как
Срок профилактических рекомендаций для жителей США истекает 31 марта. Сейчас Трамп и его помощники размышляют над вариантами действий после этой даты, писал NEWS.ru.
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