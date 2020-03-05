https://static.news.ru/photo/2721e7d8-5f24-11ea-9ee4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Joyce Boghosian/White House/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что намерен предложить новую инициативу России и Китаю по контролю за вооружениями. По словам, американского лидера, она поможет избежать расходов на гонку вооружений. Об этом сообщил портал sputniknews.com.

Я предложу смелую новую трёхстороннюю инициативу по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений и вместо этого работать вместе, чтобы построить лучшее, безопасное и более процветающее будущее для всех, — привели слова Дональда Трампа на портале.

Президент США подчеркнул, что новый документ может быть интересен не только Соединённым Штатам, но и России и Китаю.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Дональд Трамп прокомментировал украинское расследование в отношении Джозефа Байдена. Американский лидер сообщил, что не знает, как бывший вице-президент США «выпутается из украинского дела».