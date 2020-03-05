Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что намерен предложить новую инициативу России и Китаю по контролю за вооружениями. По словам, американского лидера, она поможет избежать расходов на гонку вооружений. Об этом
Я предложу смелую новую трёхстороннюю инициативу по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, чтобы помочь избежать дорогостоящей гонки вооружений и вместо этого работать вместе, чтобы построить лучшее, безопасное и более процветающее будущее для всех, — привели слова Дональда Трампа на портале.
Президент США подчеркнул, что новый документ может быть интересен не только Соединённым Штатам, но и России и Китаю.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Дональд Трамп прокомментировал украинское расследование в отношении Джозефа Байдена. Американский лидер сообщил, что не знает, как бывший вице-президент США «выпутается из украинского дела».
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