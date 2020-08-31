Трамп намерен посетить Кеношу вопреки просьбам губернатора отменить визит

https://static.news.ru/photo/d82e14be-eba3-11ea-8a12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении посетить город Кеноша в штате Висконсин, несмотря на призыв губернатора штата Тони Эверса воздержаться от поездки.

Если бы я не настоял на введении Нацгвардии в Кеношу, штат Висконсин, Кеноши сейчас бы не было. Кроме того, было бы много убитых и раненых. Я хочу поблагодарить силы правопорядка и Национальную гвардию. До встречи во вторник, — написал американский президент в Twitter.

Ранее губернатор Висконсина выступил с обращением к президенту с просьбой не приезжать в город, где недавно бушевали беспорядки, так как его визит может осложнить ситуацию и замедлить преодоление разногласий, сообщает РИА Новости.

Тем временем в городе комендантский час продлён до 1 сентября.

В американском городе Кеноша разгорелись массовые беспорядки после того, как полицейские при задержании нанесли семь огнестрельных ранений в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку во время уличной драки 23 августа. По версии очевидцев, пострадавший пытался разнять двух дерущихся женщин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по версии полиции, у Блейка был нож. Также полиция сообщала, что правоохранители прибыли на место с ордером на арест Блейка по обвинению в домашнем насилии. Подозреваемый отказался бросить оружие по требованию полиции и проявил агрессию при попытке задержания.

На данный момент Блейк находится в больнице в тяжёлом состоянии.