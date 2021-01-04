Трамп намерен добиться пересмотра итогов выборов в восьми штатах

https://static.news.ru/photo/566118c6-4f19-11eb-ab85-fa163e074e61_660.jpg Дональд и Мелания Трамп Фото: Ken Cedeno - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о намерении доказать свою победу на выборах в восьми штатах, которые, по официальным данным, отдали голоса за его оппонента — демократа Джо Байдена.

С таким заявлением Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия после того, как Байден обвинил его в «нытье и жалобах» из-за выборов, в то время как необходимо решать насущные проблемы страны.

Они говорят: он жалуется насчёт Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчёт восьми штатов и думаю, что выиграю их все. Посмотрите, что будет в следующие пару недель, что произойдёт и что откроется, — цитирует американского лидера РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не признаёт своего поражения на президентских выборах, которые состоялись в начале ноября 2020 года. По последним данным, подтверждённым рядом американских ведомств, Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как Трамп — лишь 232 голоса. Действующий президент пытается через суды оспорить результаты выборов в отдельных штатах. 6 января Конгресс США должен окончательно утвердить итоги выборов. Инаугурация нового лидера Соединённых Штатов, а вместе с ней и официальная передача власти должны состояться 20 января.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден обвинил Трампа в нежелании работать на посту президента. По словам кандидата от Демократической партии, его оппонент не выполняет свои обязанности на посту, а вся его деятельность в последние месяцы сводится к поиску способа сохранить власть.