Трамп наградил защищавшего его в ходе «российского дела» конгрессмена

https://static.news.ru/photo/d1ae1594-1e52-11eb-a4eb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп вручил высшую гражданскую награду США — президентскую медаль Свободы — конгрессмену Девину Нунесу, занимавшемуся расследованием действий ФБР и демократов в отношении предвыборного штаба политика в ходе так называемого российского дела.

Конгрессмен Нунес с большим риском для себя расследовал «российский обман» и никогда не останавливался перед тем, чтобы защищать правду. У него хватило мужества, чтобы встать против СМИ, ФБР, разведки, Демократической партии, иностранных шпионов и всей мощи государства в государстве, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Медаль Свободы вручается за особый вклад в защиту «безопасности и национальных интересов США, мир во всём мире, а также культурные или другие общественные или личные достижения».

Конгрессмен Нунес начал расследование «неправомерных действий» администрации Обамы и Байдена в ходе выборов 2016 года. Как подчёркивают в Белом доме, «отважные действия» конгрессмена помешали заговору против действующего президента Соединённых штатов. При этом, отметили в пресс-службе Трампа, Нунес неоднократно из-за своей деятельности получал угрозы, а его репутация подвергалась нападкам.

Республиканец Девин Нунес занимал должность главы комитета палаты представителей по разведке в 2016–2019 годах. Он неоднократно становился на сторону Дональда Трампа в ходе так называемого российского дела о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Как сообщал NEWS.ru, конгрессмены попросили ФБР начать уголовное расследование против действующего президента США Дональда Трампа. Они считают его виноватым в подстрекательстве к преступлениям на выборах.