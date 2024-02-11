Трамп наделил Зеленского нелицеприяным статусом Bloomberg: Трамп назвал Зеленского величайшим коммивояжером в истории

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Южной Каролине в очередной раз заявил о способности урегулировать украинский конфликт, пишет Bloomberg. При этом, как указали в агентстве, республиканец назвал президента республики Владимира Зеленского «величайшим коммивояжером» в истории.

Он (Трамп. — NESW.ru) назвал президента Украины Владимира Зеленского «величайшим коммивояжером в истории» и попытался предположить, что США могут потерять «сотни миллиардов долларов», если Украина заключит сделку с Россией, — указали журналисты.

Ранее Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны — участниц НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед Альянсом. Он подчеркнул, что не встал бы на защиту должников.

Политолог и журналист Юрий Светов выразил мнение, что подобные заявления республиканца могут привести его к победе на выборах. Он отметил, что высказывания Трампа изобилуют эпатажем и это рассчитано на внешнего потребителя, а именно — на европейские государства. Светов допустил, что бывший глава Белого дома хочет держать в страхе страны Евросоюза, которые не хотят его победы на грядущих выборах.