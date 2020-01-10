https://static.news.ru/photo/d03cd96c-343c-11ea-a290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает, что верхняя палата Конгресса рассмотрит обвинения против него в ходе процедуры импичмента за неделю.

В интервью FoxNews хозяин Белого дома пояснил , что всё зависит от обстоятельств, а уложиться в недельный срок у Сената получится при самом благоприятном сценарии.

По словам Трампа, судебное разбирательство в верхней палате Конгресса продлится дольше, если сенаторы вызовут для дачи показаний сотрудника американских спецслужб, который и предоставил доклад о телефонном разговоре президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Именно этот документ стал отправной точкой для попытки демократов в Конгрессе отстранить Трампа с поста главы страны.

Я очень хочу, чтобы вызвали этого информатора, который пропал, и второго, который тоже куда-то исчез, — сказал Трамп.

У хозяина Белого дома также имеется ряд «неудобных вопросов» к генеральному инспектору Министерства юстиции Майклу Хоровитцу. Именно он опубликовавшему доклад об обстоятельствах начала слежки за предвыборным штабом Трампа в 2016 году.

При этом генинспектор не нашёл в докладе «документальных подтверждений или свидетельств тому, что политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация повлияли на решение о начале слежки». Трамп посетовал, что Хоровитц не уделил должного внимания важным аспектам, например проверке показаний информатора на достоверность.

Американский лидер при этом уверен, что исход импичмента уже решён. Как считает Трамп, это связано с его инициативой предоставить стенограмму июльского разговора с Зеленским и «заявлением украинского президента о том, что он ничего плохого не совершил». Трамп решительно настроен на использование своих полномочий исполнительной ветви власти, чтобы не допустить дачу показаний бывшим помощником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Мы просто не можем пойти на то, чтобы он объяснял все мои заявления, затрагивающие вопросы национальной безопасности касательно России, Китая, Северной Кореи, — пояснил Трамп.

Досталось от президента США и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. По мнению Трампа, она хуже всех за всю историю страны справляется с этой работой. Он также напомнил, что Пелоси собирается уже на следующей неделе передать в Сенат обвинительное заключение по процедуре импичмента.

Ранее актриса Шэрон Стоун дала интервью, в котором сравнила американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. По её мнению, хозяин Белого дома без уважения относится к своему посту, писал NEWS.ru.