Трамп начал реформу американской полиции

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции. Такое решение он принял на фоне протестов против произвола силовиков.

Политик заявил, что стране нужна сильная полиция. Изменения должны привести правоохранительные органы в соответчике с «самыми высокими» профессиональными стандартами, передаёт CNN.

Согласно документу, будет создана специальная база данных, по которой власти смогут отслеживать все нарушения со стороны представителей силовых ведомств. Кроме того, будут выделены гранты, из которых выдадут премии подразделениям, максимально соответствующим новым стандартам и не применяющим силу при задержании.

Также при найме на работу начнут в первую очередь рассматривать местных жителей. Если полицейскому придётся работать с сумасшедшими, бездомными или наркоманами, ему окажут психологическую помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что смерть подозреваемого во время задержания в США обернулась волной общественного возмущения. 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) полицейские задержали 46-летнего чернокожего Джорджа Флойда. Стражи порядка при этом использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался. Это вызвало массовые протесты и беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Позднее в штате Вашингтон было начато расследование гибели 33-летнего афроамериканца Мануэля Эллиса. Мужчина был задержан, когда пытался вскрыть чужой автомобиль, а при задержании оказал сопротивление полицейским. Те, в свою очередь, применили против него удушающий приём.

Эти случаи привели к тому, что власти многих американских городов объявили о начале реформ в полиции. Нововведения подразумевают запрет на использование удушающих приёмов при задержании и ограничение на применение слезоточивого газа.

США в данном вопросе поддержали власти Франции. Так, глава МВД республики Кристоф Кастанер ввёл запрет на применение удушающих приёмов во время задержания злоумышленников.

На сегодняшний день люди по всему миру активно присоединяются к движению против расизма Black Lives Matter. Шествия под этим лозунгом проходят во многих странах Европы.