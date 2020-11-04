Трамп начал догонять Байдена на выборах в Неваде

https://static.news.ru/photo/05599800-1e9e-11eb-b390-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpi04/MediaPunch/Global Look Press

Дональд Трамп сократил отставание от Джо Байдена на выборах главы США в штате Невада. Разница между кандидатами составляет 0,6%.

Регион считается одним из ключевых. На данный момент обработано 86% голосов, передаёт Fox News. Кроме того, результат Байдена в колеблющемся Мичигане увеличился и приблизился к результату лидера на этой территории, действующего руководителя государства Дональда Трампа. После обработки 90% голосов Трамп набрал 49,4%, Байден — 49,1%. При этом ранее действующий американский лидер имел более существенное преимущество.

Мичиган — один из штатов, где до последнего нет понимания итогового результата. Он даёт кандидату 16 голосов выборщиков.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.

Как сообщал NEWS.ru, действующий президент США Дональд Трамп досрочно объявил о своей победе на выборах. Он сослался на поддержку в ряде ключевых штатов, в том числе в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

При этом премьер-министр Словении Янез Янша уже поздравил Трампа с переизбранием на пост президента, хотя окончательно итоги выборов ещё не подведены и официально результаты не оглашались.