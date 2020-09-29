Трамп набросился с резкой критикой на Байдена на старте первых дебатов

https://static.news.ru/photo/8df2df64-02bf-11eb-9e7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот трансляции телеканала CNN на YouTube

В ночь на 30 сентября по московскому времени в Кливленде стартовали первые очные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Действующий президент с первых секунд буквально набросился на своего оппонента во время обсуждения реформы здравоохранения и темы Верховного суда.

Трансляцию первых дебатов кандидатов в президенты ведут все центральные американские телеканалы. Стартовой темой был заявлен Верховный суд. С первых же секунд выступления Байдена Трамп постоянно его перебивал и опровергал. По словам Трампа, республиканцы имеют право на назначение нового судьи Верховного суда Эми Кони Барретт, так как «мы выиграли эти выборы», то есть те, что были в 2016 году.

Байден при этом достаточно спокойно даёт Трампу перебивать себя, полагаясь на замечания ведущего дискуссии, журналиста Fox Криса Уоллеса, который все время повторял в адрес Трампа: «Мистер президент, извините, но сейчас время для ответов по очереди, а не для открытой дискуссии». Но Трамп не обращал внимания на его слова.

Затем Байден перешел к вопросу о том, что более 180 млн американцев могли бы получить медицинскую помощь от государства, если бы Трамп не отменил реформу здравоохранения, начатую ещё Бараком Обамой и получившую название Obamacare.

Но Трамп не дал Байдену высказаться и перебил его словами «а сколько бы военных могло бы выжить, если бы реформа затрагивала армию США. Джо, почему ты не говоришь об этом?».

Третей темой стал коронавирус, внесший жизни уже более 200 тыс. американцев. Трамп снова не дал спокойно высказаться Байдену и перебил его описательную речь словами «Джо, ты никогда бы не смог провести такую же работу, как мы».

Байден парировал это, сказав, что слова Трампа во всём являются ложью, так как «все знают, что он лжец».

Трансляцию дебатов Трампа и Байдена наряду с другими ведет телеканал CNN.

Как сообщал NEWS.ru, непосредственно перед дебатами в Кливленде президент США Дональд Трамп официально внёс на рассмотрение сената кандидатуру Эми Кони Барретт на пост одного из судей Верховного суда, освободившийся после смерти 18 сентября 87-летнего «ветерана» Рут Бейдер Гинзбург.

При этом Трамп ранее назначил ещё двух судей, что вызывает раздражение демократов.

Дебаты Трампа и Байдена — центральное и долгожданное событие накануне выборов. Впервые оба кандидата получили возможность общаться друг с другом не через СМИ или своих представителей, а напрямую. Регламент дебатов предусматривает дискуссию в течение 90 минут без рекламы, по 15 минут на каждую из шести заранее утверждённых тем.