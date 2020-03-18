https://static.news.ru/photo/b4610c12-68c2-11ea-bcc0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Американский лидер Дональд Трамп набрал больше, чем требовалось голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатура Дональда Трампа была поддержана 1301 делегатом, при необходимых 1276 голосах для выдвижения на пост президента.

Американский лидер подтвердил, что набрал необходимое число делегатов для своего выдвижения.

Люди, которые стоят позади меня, помогли мне преодолеть барьер, — приводит слова Дональда Трампа ТАСС.

Уточняется, что выдвижение запланировано на съезде, который состоится в конце августа 2020 года. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Дональд Трамп отрицает причастность военных США к вспышке коронавируса в Китае. Президент США считает, что вирус пришёл из Китая, а КНР распространяет ложную информацию.