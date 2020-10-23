Трамп: на переговорах по Карабаху достигнут «хороший прогресс»

https://static.news.ru/photo/beefcca0-1550-11eb-9e82-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Переговоры госсекретаря США Майка Помпео с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым привели к «хорошему прогрессу» в вопросе урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Посмотрим, что будет. Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс, — сказал он.

Политик отметил, что принимает участие в работе по посредничеству в конфликте, однако на вопрос журналистов о том, был ли он непосредственно на переговорах с министрами, глава государства ответил: «Не хочу говорить».

Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет, — передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео обсудили 23 октября ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщили в азербайджанском МИД, во время визита в Вашингтон Байрамов проинформировал Помпео о деструктивной политике Армении, целенаправленных обстрелах мирного азербайджанского населения, массовом привлечении иностранных наёмников и террористов. Также Помпео общался с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном по вопросу урегулирования в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.