Трамп обвинил Байдена в получении денег от РФ через Путина

https://static.news.ru/photo/0b85607c-14d7-11eb-bd17-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник по выборам от Демократической партии Джо Байден должен объяснить происхождение $3,5 млн, якобы полученных от России.

Громкое заявление хозяин Белого дома сделал в ходе заключительных предвыборных дебатов.

Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придётся объяснить это, — цитирует Трампа РИА Новости.

Байден был вынужден отвергнуть обвинения.

Я ни пенни не взял ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы — ни одной, — заявил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что у президента США Дональда Трампа есть счёт в китайском банке. Об этом сообщила газета The New York Times. Впрочем, как пояснил исполнительный вице-президент Trump Organization Алан Гартен, счёт в Китае был заведён не на имя главы Белого дома, а на компанию, управляющую отелями Трампа, которая открыла местный офис.