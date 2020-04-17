Трамп: на 30% территории США за неделю не обнаружено новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/6791bea8-803d-11ea-9baa-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна смогла принять вовремя меры безопасности и благодаря этому предотвратила «трагедию здравоохранения». Он отметил, что за семь дней на 30% территории США не было ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

Благодаря принятию нами заблаговременных и масштабных мер, мы предотвратили трагедию здравоохранения <...> Наши эксперты говорят, что кривая выравнивается, пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов, на 30% территории за последние семь дней не зарегистрировано новых случаев, — привели сообщение Дональда Трампа в ТАСС.

Он также отметил, что в стране нет недостатка в аппаратах ИВЛ и что Соединённые Штаты имеют возможность помогать многим государствам.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США продолжат борьбу с коронавирусной инфекцией, однако пик заражений COVID-19 в стране уже миновал.