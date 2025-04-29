Трамп может смягчить пошлины для одной промышленной отрасли WSJ: Трамп планирует отменить некоторые пошлины для автопроизводителей

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп планирует смягчить пошлины для автопроизводителей, сообщила газета The Wall Street Journal. По информации издания, компании, которые платят 25%-е тарифы на импорт машин, могут быть освобождены от пошлин на сталь и алюминий.

При этом производителям автомобилей могут возместить уплаченные ими тарифы. Кроме того, власти намерены пересмотреть пошлины на импорт запчастей для машин, которые должны вступить в силу уже 3 мая. Газета отмечает, что такое решение поддержит автопроизводителей в краткосрочной перспективе.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, стали «настоящим подарком» для председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению журналистов, такие меры ослабили мировой уровень доверия к Соединенным Штатам как к экономическому лидеру, позволив Китаю представить себя более надежным и привлекательным рынком для союзников Америки.

В статье подчеркивается, что тарифная политика Трампа ударила не только по соперникам, но и по партнерам, что негативно сказалось на международном имидже США. Газета отметила, что вызванный «тарифный шок» может осложнить возможный второй президентский срок Трампа.