Трамп может получить доступ к американским разведотчетам Politico: Трамп получит доступ к разведотчетам при выдвижении на выборы

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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп получит в свое распоряжение доступ к разведывательным брифингам при условии, если Республиканская партия выдвинет его как кандидата на предстоящих президентских выборах в ноябре, сообщает Politico со ссылкой на источники. По информации журналистов, это является стандартной практикой.

Доступ к разведывательной информации передадут Трампу, несмотря на опасения по поводу его обращения с секретной информацией. Проведение брифингов для кандидатов соответствует традиции, восходящей к 1952 году.

Ранее политолог Андрей Перла заявил, что шансы экс-президента США вновь стать главой Белого дома не настолько высоки, несмотря на победу на праймериз в 13 штатах из 15. Республиканский истеблишмент в Вермонте и богатые представители партии выступают против его кандидатуры, подчеркнул он. Трамп, по мнению эксперта, не является единоличным лидером для республиканцев на праймериз. В случае, если на самих выборах он будет одним из кандидатов, ему может не хватить голосов. Перла пояснил, что те республиканцы, которые поддерживают бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, могут «качнуться» к действующему президенту Джо Байдену.