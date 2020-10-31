Трамп может объявить о победе на выборах до полного подсчёта голосов

https://static.news.ru/photo/949886e6-1c84-11eb-b6e6-fa163e074e61_660.jpg White House/Global Look Press

Действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп может объявить о своей победе на выборах президента США до того, как будут подсчитаны все голоса. Об этом сообщают источники.

Как рассказали собеседники портала Axios.com, произойдёт это в случае, если 3 ноября станет понятно, что он опередил демократа Джозефа Байдена по итогам обработки части бюллетеней.

Американский лидер, по словам инсайдеров, говорил о такой возможности в частных беседах в последние несколько недель. В штабе Трампа считают, что он будет лидировать в штатах Флорида, Северная Каролина, Огайо, Техас, Айова, Аризона и Джорджия.

Источники утверждают, что Трамп собирается «подняться на сцену вечером в день выборов и объявить о том, что он победил».

Собеседники портала пояснили, что если Трамп так поступит, то объявление о победе будет по факту сделано до того, как станет известен окончательный результат.

В Пенсильвании например, бюллетени, которы отправляли по почте начнут считать только 3 ноября и победитель станет известен там лишь «через несколько дней, если не недель». Исход голосования в этом штате заранее не предрешён. Пенсильванию представляют 20 членов коллегии выборщиков из 270, необходимых кандидату в президенты для победы.

Американские СМИ при этом считают, что полный подсчёт голосов будет произведён не ночь на 4 октября, а позже на этой неделе. На этих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. На главный пост страны претендуют действующий глава страны Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

Как писал NEWS.ru, ранее Советник Дональда Трампа извинился за интервью телеканалу RT.