Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается 13 марта объявить в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса.
Для этого американский лидер намерен использовать закон о чрезвычайных ситуациях,
Сам Трамп 13 марта объявил, что планирует провести в 15:00 (22:00 мск) пресс-конференцию, посвящённую COVID-19.
Как писал NEWS.ru, по последним данным, в США зарегистрированы не менее 1,5 тысячи подтверждённых или потенциальных случаев заражения коронавирусом. Скончались 38 инфицированных американцев.
Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.
Число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч.
В России 13 марта число пациентов с коронавирусом резко увеличилось с 34 до 45 человек. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения.
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