https://static.news.ru/photo/3491b09a-6548-11ea-b88e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп собирается 13 марта объявить в стране чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Для этого американский лидер намерен использовать закон о чрезвычайных ситуациях, передаёт Bloomberg.

Сам Трамп 13 марта объявил, что планирует провести в 15:00 (22:00 мск) пресс-конференцию, посвящённую COVID-19.

Как писал NEWS.ru, по последним данным, в США зарегистрированы не менее 1,5 тысячи подтверждённых или потенциальных случаев заражения коронавирусом. Скончались 38 инфицированных американцев.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

Число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около 5 тысяч, вылечились почти 70 тысяч.

В России 13 марта число пациентов с коронавирусом резко увеличилось с 34 до 45 человек. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено по пять новых случаев заражения.