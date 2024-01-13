Трамп-младший выступил с резкой критикой Зеленского Трамп-младший обвинил Зеленского в смерти блогера Гонсало Лиры

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский виновен в смерти американского блогера Гонсало Лира, написал на своей странице в социальной сети Twitter (X) сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший. По его словам, нет даже смысла ждать какой-то реакции на гибель блогера от американских СМИ и властей Штатов: ее не последует из-за попустительства Вашингтона.

То есть мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким, как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов? — задал Трамп риторический вопрос.

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил, что блогер Гонсало Лира, который неоднократно критиковал президента Владимира Зеленского, умер в украинской тюрьме. По словам Такера, за несколько недель до этого во время беседы отец Лиры заявил, что его сына могут убить. Блогер был гражданином США, однако власти Штатов явно «были за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», заключил журналист.

Позднее выяснилось, что в тюрьме блогер сильно болел: Лира жаловался на тяжелую пневмонию. Журналист Алекс Рубинштейн получил от Лиры записку незадолго до его смерти, в которой говорилось, что врачи месяцами игнорировали его проблемы со здоровьем.

СБУ задержала блогера в мае 2023 года. В декабре бизнесмен Илон Маск потребовал объяснений от президента Украины по поводу ареста Лиры. Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что блогер подвергается пыткам в украинской тюрьме.

В 2022 году Лира заявил, что США могут устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши. Он пояснил, что НАТО планирует спровоцировать Москву на применение военной силы в Калининградской области.