https://static.news.ru/photo/457f310c-61a1-11ea-a9a3-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп-младший, Дональд Трамп и Кимберли Гилфойл Фото: Instagram

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший пояснил, что его единственная политическая цель — сделать так, что его отца избрали. Об этом он сообщил информационному порталу Axios.

На вопрос журналиста о планах выдвижения кандидатуры ан пост президента США в 2024 году старший сын Трампа ответил отрицательно.

Послушайте, я не собираюсь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Мне нравится эта игра. Моя единственная цель — сделать так, чтобы моего отца переизбрали, — предаёт слова Дональда Трампа-младшего РИА Новости.

По результатам опроса, 29% людей, поддерживающих Республиканскую партию, хотели бы видеть на посту президента старшего сына Дональда Трампа. Он занял второе место по голосам. А четвертое место в рейтинге заняла дочь ныне действующего президента США — Иванка Трамп. Она набрала 16% голосов сторонников Республиканской партии США, писал NEWS.ru ранее.