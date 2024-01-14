Трамп-младший двумя словами обрисовал способ закончить конфликт на Украине Трамп-младший: конфликт на Украине закончится при сокращении финансирования

Фото: МО Украины

Сокращение финансирования Киева — единственный способ завершить конфликт на Украине и начать переговоры, заявил сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший на своей странице в соцсети Twitter (X). По его словам, деньги пока что помогают лишь в одном — формируют в стране класс олигархов-миллиардеров.

Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, <...> в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса, — резюмировал сын политика.

Трамп-младший подчеркнул, что если Вашингтон урежет финансирование, то у президента Украины Владимира Зеленского «не будет шанса». При этом он назвал ложью все разговоры об успехах ВСУ на фронте, поскольку их как не было, так и нет, и уже сомнительно, что они когда-либо были вероятны.

Ранее сын политика выступил с критикой Зеленского в связи со смертью американского блогера Гонсало Лиры. Именно киевский лидер виноват в случившемся, подчеркнул Трамп, более того — теперь Вашингтон позволяет иностранным получателям американских социальных пособий, таким, как Зеленский, убивать граждан США.

До этого президент США Джо Байден пригрозил, что представители Республиканской партии «дорого заплатят» за нежелание оказывать финансовую помощь Украине. Так он ответил на вопрос журналистов о возможных перспективах продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.