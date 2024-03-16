Трамп лишился поддержки бывшего вице-президента США Fox News: Майк Пенс не поддержит Трампа на предстоящих выборах

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший вице-президент США Майк Пенс решил не поддерживать экс-главу Белого дома Дональда Трампа на предстоящих выборах, приводит Fox News слова политика. Как отметили журналисты, отношения между коллегами испортились после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Неудивительно, что я не буду поддерживать Дональда Трампа в этом году, — заявил Пенс.

По мнению экс вице-президента, администрация Трампа в период работы добилась больших успехов. США тогда стали более процветающими и безопасными, подчеркнул он.

Однако события 6 января 2021 года внесли раскол в отношения с боссом, признал Пенс. Речь идет о конституционных обязанностях бывшего вице-президента на тот период. Трамп хотел, чтобы его коллега отклонил голоса выборщиков в спорных штатах во время подсчета голосов в конгрессе, однако он этого не сделал, сославшись на законодательство США.

Ранее экс-глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты приближаются к третьей мировой войне из-за «бардака», который устроил нынешний американский лидер Джо Байден. Во время его президентства все уважали страну, а теперь «проблемы повсюду», уточнил Трамп.

При этом сам миллиардер заверил, что не намерен становиться диктатором в случае победы на предстоящих выборах главы государства. На встрече со своими сторонниками в штате Айова политик пообещал, что жесткие решения будут им приняты только в первый день президентства — когда он закроет границу.