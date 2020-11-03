Трамп лидирует в «колеблющемся» штате Флорида

https://static.news.ru/photo/eebba0de-1e34-11eb-8133-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Действующий президент США, кандидат от республиканцев на выборах главы государства Дональд Трамп набирает 57,2% голосов в штате Флорида. Его соперник от демократов Джо Байден получает 42%.

Таковы результаты выборов в одном из ключевых штатов страны после подсчёта 6% бюллетеней, сообщает телеканал Fox News.

Так называемая «колеблющаяся» Флорида направляет в коллегию выборщиков 29 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов в США. Действующий президент побеждает в Индиане и Нью-Гэмпшире. Мы действительно хорошо выглядим по всей стране, написал он в Twitter. В Индиане после подсчёта 1% голосов Трамп набирает 72%, Байден — 26%.