Трамп красочной метафорой описал некомпетентность Байдена Трамп: Байден не смог бы управлять даже магазином

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Президент США Джо Байден не может управлять даже магазином, не то что целой страной, заявил экс-глава государства Дональд Трамп. По его словам, которые цитирует РИА Новости, демократ нанес стране колоссальный ущерб и «оставлять его за главного» точно не стоит.

Можете взять десять президентов в истории нашей страны, и они вместе не нанесли столько вреда этой стране, сколько нанес Джо Байден. Он сделал немыслимые вещи <...>. Если бы вы владели магазином и уезжали на неделю, вы бы не оставили его за главного, президента США, — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Также Трамп заявил, что у США большие неприятности, потому что американский президент Джо Байден, будучи абсолютно некомпетентным, вынужден иметь дело с Россией и Китаем — двумя сильными лидерами. Это крайне несправедливая расстановка сил, подчеркнул политик, и, ко всему прочему, нынешний американский лидер является угрозой демократии. При этом, произнося речь, Трамп не преминул намекнуть на состояние здоровья Байдена, который часто запинается и заикается на публике, поэтому тоже демонстративно сбился на последнем слове.

Сам Трамп уже озвучил, как он будет восстанавливать мир на всей планете. По словам республиканца, если он второй раз займет президентский пост, то закончит все боевые действия с помощью силы.