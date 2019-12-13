Фото: TheDigitalArtist /pixabay.com

Американский лидер Дональд Трамп перед переговорами с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом заявил, что его не волнует длительность процедуры импичмента в Сенате Конгресса США.

Я не против длинного процесса, потому что хочу увидеть осведомителя, который является мошенником, — цитирует Трампа ТАСС. Он также добавил, что его устраивают оба варианта: и длинный, и короткий процесс....