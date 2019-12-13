Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Космические силы США станут «важным компонентом» защиты и наступательных возможностей страны. Об этом
Космические силы будут очень важным компонентом нашей защиты и, честно говоря, наших наступательных возможностей. Это будет очень важно для нашей страны, — привела слова Дональда Трампа «Газета.ru».
Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп сообщил о том, что его не волнует длительность процедуры импичмента в Сенате Конгресса США. Он также сообщил, что хочет увидеть «осведомителя, который является мошенником».
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