https://static.news.ru/photo/61ba8534-3356-11ea-9b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп заявил, что распространившийся из Китая коронавирус можно называть китайским — наименования многих болезней связаны с местами, где те появились.

Все знают, что вирус пришёл из Китая, — отметил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

По словам американского лидера, он понимает, что «китайцы прошли через ад», но осуждает заявления некоторых местных руководителей о возможной причастности американских военных к вспышке инфекции в городе Ухань, где в декабре прошлого года выявили первых заболевших.

Число заражённых в США приблизилось к 50 тысячам человек.

Как писал NEWS.ru, к вечеру 24 марта Всемирная организация здравоохранения подтвердила 414 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19. Погибли 18,5 тысячи человек.

Инфекция привела к повсеместному закрытию границ, сокращению авиаперелётов, обвалам на фондовых рынках и спровоцировала падение цен на углеводороды. Россия ответила на мировую пандемию закрытием границ для иностранцев и отменой массовых мероприятий в крупных городах.