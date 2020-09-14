Трамп использовал в предвыборной кампании изображения российских самолётов

https://static.news.ru/photo/f71ac688-f724-11ea-98df-fa163e074e61_660.jpg Фото: politico.com

Предвыборный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа использовал в рекламной кампании изображения российских самолётов. Об этом сообщили американские журналисты со ссылкой на заявления экспертов.

Реклама демонстрировалась в Сети американским пользователям на протяжении нескольких дней — с 8 по 12 сентября. Реклама представляла из себя изображения солдат с оружием в руках. На их фоне видны три пролетающих самолёта. Слоган, выведенный в рекламе, гласит: «Поддержите наши войска!»

Журналисты провели среди экспертов опрос, в результате которого выяснилось, что в руках солдаты держат автоматы АК-74. На фоне американских военных в рекламе пролетают российские самолёты Миг-29. Для изображения была взята стоковая фотография из Интернета, сообщает издание Politico.

Выборы в США пройдут 3 ноября. Дональд Трамп баллотируется на пост президента от Республиканской партии. Демократов будет представлять бывший вице-премьер Джо Байден.

Как ранее писал NEWS.ru, Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал расследование о якобы вмешательстве России в выборы главы государства.