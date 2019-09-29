https://static.news.ru/photo/30fa4f46-e280-11e9-b568-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хотел найти доказательства того, что Украина была причастна к попыткам вмешательства в американские выборы.

По данным The New York Times , несмотря на доклад разведывательных служб и Минюста страны по поводу того, что Россия несёт ответственность за вмешательство в выборы 2016 года, американский лидер был склонен искать свидетельства того, что дело было связано с Украиной и враждебными в отношении него силами.

Он даже был зациклен на сомнительной конспирологической теории, согласно которой там [на Украине] могла быть найдена пропавшая электронная переписка Хиллари Клинтон, — говорится в материале издания.

Данные выводы основаны на сведениях, полученных журналистами из ряда документов и от американских и украинских источников.

Согласно версии издания, Трамп отправил на Украину своего адвоката Рудольфа Джулиани в том числе и для получения этой информации, так как проводили в отношении Киева «теневую внешнюю политику», которая не совпадала с официальным курсом Соединённых Штатов.

В NYT утончили, что глава США, в частности, считал, что некие «силы на Украине», имеющие связь с Демократической партией, содействовали публикации во время американских выборов президента компрометирующих материалов о Поле Манафорте, который в течение нескольких месяцев в 2016 году возглавлял избирательный штаб Трампа. Ему пришлось покинуть свою должность после появления сообщений о том, что его имя фигурировало в списках так называемой чёрной бухгалтерии Партии регионов.

Согласно интерпретации газеты, американский лидер во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским летом текущего года посоветовал ему сотрудничать с министром юстиции и генпрокурором страны Уильямом Барром по некоторым вопросам.

В их числе, как утверждает издание, неподтверждённая конспирологическая теория, согласно которой украинская сторона, а не РФ стояла за кражей электронной переписки Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, а исчезнувшие электронные письма Клинтон могут храниться на сервере на Украине.

Ранее News.ru писал, что администрация США возобновила расследование служебной переписки Хиллари Клинтон с использованием личной почты в 2009–2013 годах, когда она занимала пост госсекретаря страны.