Трамп иронично высказался о возможном побеге в Россию Трамп заявил, что прокурор опасается его побега в Россию

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что прокурор округа Фултон в Атланте Фэни Уиллис, которая назначила ему залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы, опасается его возможного побега в Россию. До этого бывший глава Белого дома заявлял о намерении прибыть в штат Джорджия, чтобы пройти формальную процедуру ареста.

Я предполагаю, что она сочла, что есть риск того, что я улечу далеко-далеко, возможно, в Россию, буду делить золотой куполообразный люкс с Владимиром, и больше меня никто не увидит и не услышит, — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп намеревается добровольно сдаться властям в тюрьме Фултон в конце нынешней недели. Предполагалось, что это произойдет в четверг или в пятницу. При этом сам Трамп заявил, что его пытаются посадить в тюрьму на пожизненный срок по сфабрикованным делам. По его словам, администрация действующего американского главы Джо Байдена превращает США в страну третьего мира.

Данное дело станет первым, по которому Трампу будет необходимо внести залог в размере $200 тысяч. Также политику по соглашению запрещено оказывать давление на стороны процесса, в том числе с помощью постов в соцсетях или репостов сообщений других лиц. По мнению самого бывшего главы государства, данное дело нужно судье Уиллис для продвижения ее политической карьеры.