Белый дом прокомментировал обнаружение коронавируса у члена бразильской делегации Фабио Вайнгартен, который контактировал с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом страны Майклом Пенсом. Там заявили, что политикам не нужно проходить тестирование на заболевание.
Согласно инструкции, нет необходимости проверять первую и вторую семью государства, так как у них нет соответствующих симптомов, отметили в Белом доме.
Ранее NEWS.ru писал, что Вайнгартен заразился новым типом коронавируса после поездки в Соединённые Штаты. Политик контактировал с американским лидером Дональдом Трампом, так как сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару во время его визита в США.
В настоящее время в Соединённых Штатах зафиксировано более 1,3 тысячи случаев заражения, 38 человек погибли.
Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.
По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрирован 31 случай заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.
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