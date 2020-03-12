https://static.news.ru/photo/0355091e-648f-11ea-91cf-fa163e074e61_660.jpg Майкл Пенс и Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белый дом прокомментировал обнаружение коронавируса у члена бразильской делегации Фабио Вайнгартен, который контактировал с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом страны Майклом Пенсом. Там заявили, что политикам не нужно проходить тестирование на заболевание.

Согласно инструкции, нет необходимости проверять первую и вторую семью государства, так как у них нет соответствующих симптомов, отметили в Белом доме.

Ранее NEWS.ru писал, что Вайнгартен заразился новым типом коронавируса после поездки в Соединённые Штаты. Политик контактировал с американским лидером Дональдом Трампом, так как сопровождал президента Бразилии Жаира Болсонару во время его визита в США.

В настоящее время в Соединённых Штатах зафиксировано более 1,3 тысячи случаев заражения, 38 человек погибли.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды.

По данным на 12 марта, число заболевших в мире превысило 126 тысяч человек, смертельных случаев зафиксировано 4637, более 68 тысяч человек выздоровели. В России официально зарегистрирован 31 случай заражения. Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах.