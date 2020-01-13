https://static.news.ru/photo/b6d59f84-3623-11ea-a724-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Дональд Трамп Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, политики поговорили о конфликте в Ливии.

Диалог сторон состоялся 12 января текущего года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром. Премьер-министр и военный в настоящий момент находятся в Москве.