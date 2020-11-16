Трамп и Байден по-своему отреагировали на вторую вакцину против COVID-19

Американский политик Джо Байден, которому СМИ в США прочат победу на выборах руководителя государства, на фоне новостей об эффективности второй вакцины Белого дома против COVID-19 заявил, что массового применения препарата всё равно придётся ждать несколько месяцев.
Сегодняшняя новость о второй вакцине [против COVID-19] — это ещё один повод для надежды. Но что было верно для первой вакцины, верно и для второй: предстоят ещё месяцы [до массовой вакцинации]. <...> Я ещё раз поздравляю замечательных женщин и мужчин, совершивших данный прорыв и приблизивших нас к победе над этим вирусом, — написал Байден на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Today's news of a second vaccine is further reason to feel hopeful. What was true with the first vaccine remains true with the second: we are still months away. Until then, Americans need to continue to practice social-distancing and mask-wearing to get the virus under control.
Кандидат на пост главы Белого дома от Демократической партии также призвал соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что над созданием препарата учёные работали во время его президентства.
Объявлено ещё об одной вакцине [против COVID-19]. На этот раз <...> 95% эффективности. Для этих великих «историков»: запомните, что крупнейшие открытия, которые могут положить конец «китайской чуме», все произошли под моим контролем! — заявил политик в своём Twitter.
Another Vaccine just announced. This time by Moderna, 95% effective. For those great âhistoriansâ, please remember that these great discoveries, which will end the China Plague, all took place on my watch!
Стоит заметить, что администрация США предоставила компании-разработчику $486 млн на создание вакцины. В общей же сложности американское правительство вложило в исследования, которыми занимаются и другие фармацевтические предприятия страны, около $12 млрд.
Напомним, что 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса — российский препарат «Спутник V». Он был разработан Национальным исследовательским центом эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» захотел сделать экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он вдохновился рассказом об эффективности препарата.