Трамп хотел дать миллионам американцев заразиться коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ac98fd64-406c-11eb-a8b4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global look Press

В планы проигравшего выборы в США Дональда Трампа входило позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом, чтобы выработать коллективный иммунитет к инфекции.

Намерения Белого дома были раскрыты в электронных письмах, полученных одним из чиновников. В них говориться, что сторонники Трампа убеждали представителей сферы здравоохранения допустить массовое заражение COVID-19 среди населения. Кроме того, они якобы уговаривали учёных «делать заявления, симпатизирующие позиции президента».

Дети, подростки, люди среднего возраста без серьёзных заболеваний, у кого заражение коронавирусом не вызовет рисков, должны выработать коллективный иммунитет естественным путём, — приводит текст одного из писем Politico.

Издание уточняет, что высокопоставленные чиновники в администрации Дональда Трампа неоднократно отрицали его планы по выработке коллективного иммунитета.

Ранее стало известно, что в Соединённых Штатах 14 декабря началась вакцинация от COVID-19 с использованием вакцины, созданной совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. В первую очередь прививку получают медицинские работники и постояльцы домов престарелых.

Итоговый анализ клинических испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech продемонстрировал её эффективность на уровне 95%. В настоящее время третья фаза клинических испытаний препарата завершилась.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Между тем глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что российская вакцина «Спутник V», вероятно, будет защищать от вируса около двух лет, тогда как Pfizer — четыре или пять месяцев. Это связано с тем, что российский препарат сделан на той же платформе, что и вакцина против Эболы, писал NEWS.ru.