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Трамп хочет потребовать пересчёта голосов в Пенсильвании

17:32, 06 ноября 2020 23
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global look Press

Президент США Дональд Трамп собирается потребовать пересчёта голосов в штате Пенсильвания.

Так, в настоящее время помощники главы государства консультируются касательно действий на случай победы или поражения республиканца на выборах. Трамп может потребовать пересчёта голосов в Пенсильвании, так как 20 выборщиков штата обеспечивают ему избрание президентом США, передаёт Fox News.

Также американский лидер может заявить о необходимости пересчёта голосов в штате Джорджия.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден вырвался вперёд в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков). На данный момент обработано 99% бюллетеней.

Байден опережает Трампа на 917 голосов. Таким образом, в случае победы в Джорджии Байден наберёт нужные для избрания президентом США 270 голосов выборщиков.

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