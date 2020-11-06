Трамп хочет потребовать пересчёта голосов в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп собирается потребовать пересчёта голосов в штате Пенсильвания.
Так, в настоящее время помощники главы государства консультируются касательно действий на случай победы или поражения республиканца на выборах. Трамп может потребовать пересчёта голосов в Пенсильвании, так как 20 выборщиков штата обеспечивают ему избрание президентом США,
Также американский лидер может заявить о необходимости пересчёта голосов в штате Джорджия.
Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден.
Ранее NEWS.ru писал, что Байден вырвался вперёд в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков). На данный момент обработано 99% бюллетеней.
Байден опережает Трампа на 917 голосов. Таким образом, в случае победы в Джорджии Байден наберёт нужные для избрания президентом США 270 голосов выборщиков.