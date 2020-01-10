https://static.news.ru/photo/e644d9d6-3431-11ea-a434-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и РФ могли бы поладить.

В эфире канала Fox News Трамп вспомнил о расследовании в отношении вмешательства России в выборы американского президента и выразил мнение, что после «охоты на ведьм» страны смогли бы наладить отношения. Однако ведущая программы перевела разговор на другую тему.

Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм... закончилась и они (следователи — NEWS.ru) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего, — сказал хозяин Белого дома.

Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что Соединённые Штаты рассчитывают на продуктивные и конструктивные отношения с Россией после назначения нового посла США в РФ Джона Салливана.