Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и РФ могли бы поладить.
В эфире канала Fox News Трамп
Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм... закончилась и они (следователи — NEWS.ru) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего, — сказал хозяин Белого дома.
Как писал NEWS.ru ранее, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что Соединённые Штаты рассчитывают на продуктивные и конструктивные отношения с Россией после назначения нового посла США в РФ Джона Салливана.
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