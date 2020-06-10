Президент США Дональд Трамп издал Меморандум о национальных интересах США в Арктике и Антарктике. Документ требует от его администрации в течении 60 дней представить план строительства трёх тяжёлых и трёх средних ледоколов к 2029 году для поддержания постоянного присутствия в регионах. Эксперты считают это попыткой противостоять российскому освоению Арктики. Впрочем, даже с новыми судами Вашингтон мало что сможет противопоставить Москве в заполярных водах.

Эксперты отмечают , что планы строительства трёх тяжёлых ледоколов у США существовали и раньше, меморандум Трампа просто закрепляет их. Но три средних ледокола, согласно документу , должны будут строиться с учётом новых задач, которые могут стоять перед ними в регионе. При этом нужно рассмотреть возможность строительства ледоколов с атомной энергетической установкой. Кроме того, президент требует изучить потенциал создания двух баз поддержки на американской территории, и двух — за рубежом.

Необходимо проанализировать случаи использования средних ледоколов в Арктике, которые охватывают полный спектр задач национальной и экономической безопасности, включая упрощение разведки и использования природных ресурсов, а также закладку и обслуживание кабелей, — уточняется в меморандуме.

США в последние годы проявляют повышенный интерес к Арктическому и Антарктическому регионам. По мере таяния полярных льдов в этой части земного шара открываются новые торговые пути и возможности для добычи углеводородов. Это прекрасно понимает и Россия, которая потратила последние несколько лет на восстановление и наращивание авиационной группировки и ПВО в Арктике, а также на постройку новых ледоколов. Западные эксперты считают, что Москва хочет превратить Северный морской путь в нечто вроде платной автомобильной дороги, монополизировав услуги по сопровождению и поддержке торговых кораблей. США, напротив, хотят придать этому маршруту международный статус.

Liu Hongxia/Xinhua/Global Look Press

До сих пор США ограничивались лишь временным присутствием в Арктике, а их военная активность была сосредоточена главным образом у берегов Аляски. Соединённые Штаты на данный момент располагают всего одним действующим тяжёлым ледоколом «Полярная звезда», срок эксплуатации которого истекает как раз к 2029 году. До 2017 года такое положение страну в целом устраивало: для своих ограниченных миссий в Арктике и Антарктике она брала ледоколы в лизинг. Так, в 2012 году США зафрахтовали российские и шведские ледоколы для миссии, связанной с поддержкой их антарктической исследовательской базы Макмурдо.

Однако в 2017 году исследование, проведённое по запросу Конгресса США, заключило, что брать в лизинг спецсуда — дело невыгодное. Доступных для аренды ледоколов на мировом рынке осталось крайне мало. А учитывая, что отношения с Россией, располагающей самым большим парком атомных и дизельных ледоколов, с 2012 году заметно охладились, Америка больше не может позволить себе фрахтовать российские корабли. Кроме того, подобная практика хороша для однократных миссий под конкретные цели, но если Соединённые Штаты намерены поддерживать постоянное присутствие в Заполярье, им нужно иметь собственный флот.

По мнению сенатора от Аляски Дэна Салливана, меморандум Трампа «добавляет веса» усилиям США нарастить присутствие в Арктике. Но им всё равно предстоит проделать большой путь.

Наши противники далеко впереди США в сфере арктической инфраструктуры, — заявляет Салливан. — У нас только один тяжёлый и один средний ледокол.

Россия же располагает более 40 ледоколами, шесть из которых атомные. Владимир Путин в прошлом году заявил, что к 2035 году у нашей страны будет уже девять атомных ледоколов. Так что в арктической гонке Россия тоже не стоит на месте, и пока США будут обзаводиться запланированными до 2029 года кораблями, Россия может успеть уйти далеко вперед.

Дональд Трамп White House/via Globallookpress.com

В этом свете «ледокольные» планы Вашингтона выглядят как прихоть Трампа, а точнее адвокатов освоения Арктики в его окружении вроде аляскинского сенатора Салливана. Шансов покончить с российским доминированием в арктическом регионе у США мало: это диктуют и географический, и инфраструктурный факторы.

Недавняя активность США в Баренцевом море говорит о том, что такие действия могут быть направлены скорее на то, чтобы Россия не чувствовала себя полноправным хозяином на определённых территориях. В начале мая сообщалось о том, что впервые с окончания холодной войны ВМС США начали совершать регулярные рейсы к Полярному кругу в акватории Баренцева моря. В майском патруле участвовали три американских эсминца с базы в испанской Роте и один британский фрегат.

Баренцево море — это область, где российские субмарины чувствуют себя свободно, мы так надолго покинули эту территорию, что она стала частью той сферы, которую они считают свои бастионом, — объяснил эту акцию старший научный сотрудник Гудзонского института и бывший офицер подводного флота Брайан Кларк.

Соответственно подобные шаги можно рассматривать как чисто демонстративные. Надводные корабли ВМС США на Аляске на постоянной основе не базируются, дислоцируются только несколько кораблей и катеров Береговой охраны. Атомные субмарины несут боевое дежурство, поскольку с позиций на северо-востоке Баренцева моря они могут поразить важные цели по кратчайшей траектории для баллистических ракет. Впрочем, и российскую активность в этом регионе переоценивать не стоит: наша группировка войск сосредоточена только в западной части Арктики — фактически на Кольском полуострове, кроме небольшой группировки на Новосибирских островах.