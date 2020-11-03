Трамп заявил, что не позволит украсть у него победу на выборах

https://static.news.ru/photo/0e7a7a18-1e66-11eb-9a4b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп уверен в успехе на президентских выборах. Он готовится во всеуслышание объявить о своей победе уже вечером.

Глава Белого дома также обвинил соперников из Демократической партии, от которой баллотируется Джо Байден, в попытке «украсть» выборы. Трамп заявил, что не позволит этого оппонентам. Он подчеркнул, что голоса не могут поступать после закрытия избирательных участков.

Мы на большом подъёме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это, — написал он в Twitter.

В свою очередь Байден, как сообщал NEWS.ru, уже выступил с обращением к гражданам. Он призвал их набраться терпения, так как процесс обработки бюллетеней может занять время. Демократ также выразил уверенность в своей победе.