https://static.news.ru/photo/50b81a92-b16c-11e9-93ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп хочет сменить главу Национальной разведки США. Сейчас это ведомство возглавляет Дэн Коутс.

Коутс неоднократно выступал с критикой в адрес главы Белого дома. По данным Axios, Трамп предложит это место конгрессмену-республиканцу Джону Рэтклиффу. Кроме того, он намерен сократить численность этой структуры.

Как ранее писал News.ru, Трамп обвинил демократов в плохих отношениях с Россией. Глава Белого дома решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США. Он обвинил демократов в преднамеренном желании противостоять республиканцам, в том числе раздувая слухи об угрозе со стороны России.