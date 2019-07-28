Президент США Дональд Трамп хочет сменить главу Национальной разведки США. Сейчас это ведомство возглавляет Дэн Коутс.
Коутс неоднократно выступал с критикой в адрес главы Белого дома. По данным Axios, Трамп предложит это место конгрессмену-республиканцу Джону Рэтклиффу. Кроме того, он намерен сократить численность этой структуры.
Как ранее писал News.ru, Трамп обвинил демократов в плохих отношениях с Россией. Глава Белого дома решительно осудил действия оппозиционной Демократической партии США. Он обвинил демократов в преднамеренном желании противостоять республиканцам, в том числе раздувая слухи об угрозе со стороны России.