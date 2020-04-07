Трамп готов временно прекратить финансирование ВОЗ

https://static.news.ru/photo/e9e957d6-4c84-11ea-b612-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп допустил возможность приостановки финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, ВОЗ получила от Соединённых Штатов огромное количество денег.

Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, они критиковали моё решение по ограничению передвижений, — сказал американский лидер.

Он заявил, что представители организации «ошибались насчёт многих вещей», а также «очень ориентированы на Китай».

Как писал NEWS.ru, ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал заявление Трампа об излишней сосредоточенности ВОЗ на Китае. По его словам, организация делает огромную работу для борьбы с коронавирусом.