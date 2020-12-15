Трамп готов поставить прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/92088d16-3f04-11eb-b7ca-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп готов привиться вакциной от коронавируса, рассказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

В настоящий момент президент в полной мере открыт к тому, чтобы принять вакцину, — сказала она.

Однако, так как политик уже переболел COVID-19, у него есть антитела к вирусу. В связи с этим он поставит прививку, только когда врачи посчитают это действие оправданным, передаёт ТАСС.

В октябре Трамп переболел коронавирусом в лёгкой форме. 14 декабря врачи в США поставили первую прививку от COVID-19. В Соединённых Штатах зафиксировано наибольшее число заражений и смертей от коронавируса в мире.

Накануне Трамп заявил, что проследит за вакцинацией сотрудников Белого дома, однако сам пока не планирует прививаться от коронавируса. Он отметил, что сотрудники Белого дома по программе вакцинации должны получить прививки «несколько позже», если в срочной вакцинации кого-либо из них не будет срочной необходимости. По словам Трампа, он «попросил внести эту корректировку».

Уже известно, что по изначальным планам сотрудники Белого дома должны получить вакцину от коронавируса одновременно с гражданами США из групп риска. Однако теперь, судя по всему, Трамп намерен лишить их этого приоритета ради большего числа прививок для рядовых американцев, писал NEWS.ru.