Трамп готов к встрече с Мадуро для обсуждения его ухода из власти

https://static.news.ru/photo/3b9563c0-b49c-11ea-aeb5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его администрация всегда противостояли репрессивному режиму венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он даже готов провести встречу с президентом Боливарианской Республики.

Я встречусь с Мадуро лишь для обсуждения одного вопроса: его мирного отказа от власти! — написал глава Белого дома в Twitter.

Американский политик подчеркнул, что «в отличие от радикальных левых всегда будет противостоять социализму и будет поддерживать народ Венесуэлы».

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020

21 января 2019 года началось движение против Мадуро после его присяги. Многие жители возмутились из-за того, что он в очередной раз выиграл выборы. 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его полномочия официально признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия. Ряд стран, в том числе Россия и Мексика, поддержали правительство Мадуро. После этого в Боливарианской Республике начался кризис.

Как писал NEWS.ru, в венесуэльском кризисе может появиться важный и влиятельный дипломатический посредник. Ватикан готов предложить свои услуги в том, чтобы разрешить тупиковую ситуацию в противостоянии действующего правительства и оппозиции, которая контролирует однопалатный парламент. На борту самолёта по дороге из Абу-Даби в Рим папа римский Франциск заявил, что не исключает своего участия, но у него есть важное условие.