Трамп готов побороться за президентское кресло даже в статусе виновного

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп готов участвовать в следующих выборах, которые состоятся в 2024 году, даже в статусе виновного по делу о подлоге деловой документации. Об этом сам бизнесмен заявил в эфире телеканала FoxNews. Он подчеркнул, что ни за что не вышел бы из гонки.

Нет, я бы никогда не вышел из гонки. Это не мое. Я бы не стал этого делать, — сказал Трамп.

Кроме того, предприниматель заявил, что у нынешнего главы государства Джо Байдена вряд ли получится переизбраться в следующем году.

Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization. Данное нарушение не предполагает тюремного заключения, однако оно ужесточается, если фальсификации делаются для сокрытия другого преступления. Как полагает прокуратура, таким образом Трамп пытался скрыть правонарушения, допущенные в ходе президентской кампании 2016 года. По совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения.

Ранее Такер Карлсон сказал, что экс-президент был арестован из-за того, что он составляет конкуренцию действующему американскому лидеру.